Despacito è ancora il video più visto di YouTube

Despacito di Luis Fonsi è ancora il video più visto di YouTube: il brano, la "Latin Song" del decennio per Billboard, ha superato i 7 miliardi di views Era il 13 gennaio 2017 quando Luis Fonsi lanciava insieme a Daddy Yankee "Despacito". Oggi, dopo oltre tre anni, il video della canzone è ancora il più visto su YouTube.

solo_ciao : Oddioooooo ???? vedo che Despacito fluttua ancora nel cervello di questo italiano.... - yayaskrt : ma alla radio ancora mettono despacito?? - jiyangnoodle : Light a Flame (Jun, Hoshi, Wonwoo, Woozi) WHAT THE FUCK IS THIS, HAVANA? Chi ha avuto l'idea di mettere Jun in que… - DISAGIO_006 : È appena passato despacito in radio, in che senso è ancora in giro -

Era il 13 gennaio 2017 quando Luis Fonsi lanciava insieme a Daddy Yankee “Despacito”. Dopo oltre tre anni, il video è ancora il più visto su YouTube.

