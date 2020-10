Covid in Campania, Cgil, Cisl e Uil a De Luca: Basta messaggi, vogliano un confronto vero o sarà mobilitazione (Di lunedì 26 ottobre 2020) “Egregio presidente, nel ricevere la sua nota abbiamo per un momento sperato che si trattasse del tanto atteso riscontro alle nostre innumerevoli richieste di confronto che, da aprile ad oggi, sono rimaste inevase. Invece, la richiesta di contributi ad un nuovo Piano socio-economico per affrontare l’emergenza sanitaria Covid-19 appare quantomeno paradossale”. Inizia così la lettera con la quale i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil Campania Nicola Ricci, Doriana Buonavita e Giovanni Sgambati rispondono a quella del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, recapitata nella giornata di sabato, in cui si invitavano le organizzazioni sindacali a far pervenire entro oggi, lunedì 26 ottobre, “contributi utili alla ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 26 ottobre 2020) “Egregio presidente, nel ricevere la sua nota abbiamo per un momento sperato che si trattasse del tanto atteso riscontro alle nostre innumerevoli richieste diche, da aprile ad oggi, sono rimaste inevase. Invece, la richiesta di contributi ad un nuovo Piano socio-economico per affrontare l’emergenza sanitaria-19 appare quantomeno paradossale”. Inizia così la lettera con la quale i segretari generali die UilNicola Ricci, Doriana Buonavita e Giovanni Sgambati rispondono a quella del presidente della Regione, Vincenzo De, recapitata nella giornata di sabato, in cui si invitavano le organizzazioni sindacali a far pervenire entro oggi, lunedì 26 ottobre, “contributi utili alla ...

