Covid, a Napoli cimiteri aperti per la commemorazione dei defunti (Di lunedì 26 ottobre 2020) I cimiteri napoletani in occasione della festività di Ognissanti saranno aperti da mercoledì 28 ottobre al 2 novembre dalle ore 7 alle ore 16 e saranno aperti tutti i varchi di accesso. Lo ha stabilito l'amministrazione comunale con l'obiettivo di "scongiurare assembramenti" nei giorni di particolare affluenza individuati nelle giornate di sabato 31 ottobre, domenica 1 e lunedì 2 novembre. Sul fronte della viabilità, l'amministrazione evidenzia che a causa dei lavori della metropolitana permane la chiusura, carrabile e pedonale, di via Santa Maria del Pianto all'altezza dell'impianto di cremazione comunale. Pertanto, i mezzi pubblici effettueranno fermate a tutti i varchi d'ingresso dei cimiteri di Poggioreale Pietà (varchi 5 e 6) e ...

