Covid-19 e nuovo Dpcm, Bonaccini: 'Chiusure? Non c'è stato sufficiente ascolto. Ma ora serve unità' (Di lunedì 26 ottobre 2020) 'La lotta al virus richiede il massimo dell'unità'. Esordisce così il governatore dell'Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, in un post pubblicato su Facebook dopo l'entrata in vigore del nuovo Dpcm ...

