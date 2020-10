Commisso: “Manderò via Iachini quando le squadre sotto di noi esonereranno i loro allenatori” (Di lunedì 26 ottobre 2020) Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, ha parlato ai microfoni di Radio Rai. Su Iachini ha dichiarato di non aver intenzione di esonerarlo, al momento. Anzi, ha detto di aver apprezzato le partite contro Sampdoria e Spezia. Queste le sue parole. “Io lo manderò via quando le squadre sotto di noi manderanno via prima i loro allenatori. Stiamo andando bene, le gare con Sampdoria e Spezia non mi son piaciute e quindi possiamo fare meglio. Io non ho mai consigliato giocatori, in tv ho visto Amrabat e ho suggerito di prenderlo. Su 75 operazioni che abbiamo fatto ho messo bocca solo su questa vicenda, comunque è mio dovere sapere cosa succede nell’agenda. Ho rispetto del lavoro di Pradè e Barone”. L'articolo Commisso: ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 26 ottobre 2020) Il presidente della Fiorentina, Rocco, ha parlato ai microfoni di Radio Rai. Suha dichiarato di non aver intenzione di esonerarlo, al momento. Anzi, ha detto di aver apprezzato le partite contro Sampdoria e Spezia. Queste le sue parole. “Io lo manderò vialedi noi manderanno via prima iallenatori. Stiamo andando bene, le gare con Sampdoria e Spezia non mi son piaciute e quindi possiamo fare meglio. Io non ho mai consigliato giocatori, in tv ho visto Amrabat e ho suggerito di prenderlo. Su 75 operazioni che abbiamo fatto ho messo bocca solo su questa vicenda, comunque è mio dovere sapere cosa succede nell’agenda. Ho rispetto del lavoro di Pradè e Barone”. L'articolo: ...

