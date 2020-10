Battlefield 6 sarà un flop? Una previsione catastrofica cortesia di Michael Pachter

Leggi su eurogamer

(Di lunedì 26 ottobre 2020) EA ha confermato che il prossimo gioco diè pronto per il lancio nel 2021 e la società ha molte aspettative sullo shooter in prima persona.è stato generalmente uno dei franchise più performanti di EA e ha venduto anche cifre incredibili, ma quanto venderà6, soprattutto dopo le vendite relativamente deludenti di5 del 2019?Secondo l'analista del settore, il gioco potrebbe essere un mezzo. Parlando con GamingBolt in una recente intervista, l'analista ha osservato che i giochicon le migliori prestazioni -4 e1 - sono stati lanciati "contro" i titoli Call of Duty con il punteggio ...