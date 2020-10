Albenga | Protezione civile attiva sul territorio per la pulizia di rii e canali

AlbengaCorsara : Albenga, Protezione civile e cantonieri comunali per la pulizia di rii e canali: -

Ultime Notizie dalla rete : Albenga Protezione

IVG.it

Albenga | La Protezione Civile di Albenga insieme agli operai del Comune ha iniziato a effettuare lavori per la mitigazione del rischio idrogeologico ...La Protezione civile di Albenga, in sinergia con gli operai del Comune, ha iniziato ad effettuare lavori per la mitigazione del rischio idrogeologico attraverso la pulizia di rii e canali e la messa i ...