“Vi auguro di non sapere mai cos’è la fame d’aria. I miei polmoni non funzionano più”. Il video dal letto di ospedale di una ricoverata per Covid (Di domenica 25 ottobre 2020) “Sto qui sdraiata e prego che arrivi presto l’infermiera a portarmi le gocce perché solo se crollo riesco a calmarmi. I miei polmoni non funzionano più, li sento pieni d’acqua. Vorrei strapparmi dalla faccia questo bavaglio, ma se lo faccio crepo, perché da sola non ci riesco più a respirare”. È la testimonianza che arriva da una paziente 37enne ricoverata in terapia intensiva ad Alessandria, Clotilde Armellini, che ha scelto di pubblicare sui social network un video girato dal letto di ospedale. Nel filmato, di cui pubblichiamo un estratto, la donna appare per alcuni secondi visibilmente provata e sconvolta dalla malattia mentre medici e infermieri le fanno indossare il casco per la respirazione assistita. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 25 ottobre 2020) “Sto qui sdraiata e prego che arrivi presto l’infermiera a portarmi le gocce perché solo se crollo riesco a calmarmi. Inonpiù, li sento pieni d’acqua. Vorrei strapparmi dalla faccia questo bavaglio, ma se lo faccio crepo, perché da sola non ci riesco più a respirare”. È la testimonianza che arriva da una paziente 37ennein terapia intensiva ad Alessandria, Clotilde Armellini, che ha scelto di pubblicare sui social network ungirato daldi. Nel filmato, di cui pubblichiamo un estratto, la donna appare per alcuni secondi visibilmente provata e sconvolta dalla malattia mentre medici e infermieri le fanno indossare il casco per la respirazione assistita. ...

