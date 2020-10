“Se numeri continuano a crescere non reggeremo. Chi nega venga qui a vedere cosa succede”. L’appello del medico di Varese (Di domenica 25 ottobre 2020) “Noi ora riusciamo ancora a fare da argine al numero di contagi, ma se il trend continuerà a crescere così, non riusciremo a farvi fronte in futuro” . Lo ha raccontato in un’intervista dai corridoi dell’Hub Covid di Varese il direttore Francesco Dentali. Augurando un buon compleanno al papà, ha voluto anche ricordare la madre ricoverata in terapia. “Se non fai fronte all’apocalisse non muore solo mia mamma, muoiono tutti”. La situazione all’Ospedale di Circolo è molto difficile per l’aumento di ricoveri per Covid. “Quando parlo con un negazionista provo sempre a spiegare che qui la malattia è reale e molto grave. Tutti quelli che conoscono questa situazione devono provare a spiegare, a far cambiare idea anche a un numero limitato di persone. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 25 ottobre 2020) “Noi ora riusciamo ancora a fare da argine al numero di contagi, ma se il trend continuerà acosì, non riusciremo a farvi fronte in futuro” . Lo ha raccontato in un’intervista dai corridoi dell’Hub Covid diil direttore Francesco Dentali. Augurando un buon compleanno al papà, ha voluto anche ricordare la madre ricoverata in terapia. “Se non fai fronte all’apocalisse non muore solo mia mamma, muoiono tutti”. La situazione all’Ospedale di Circolo è molto difficile per l’aumento di ricoveri per Covid. “Quando parlo con unzionista provo sempre a spiegare che qui la malattia è reale e molto grave. Tutti quelli che conoscono questa situazione devono provare a spiegare, a far cambiare idea anche a un numero limitato di persone. ...

