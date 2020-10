Live Benevento-Napoli 1-0 Primo tempo | stregoni in vantaggio

(Di domenica 25 ottobre 2020) Il derby campano torna in serie A dopo due stagioni.si sfidano allo stadio Vigorito. Si gioca alle 15 (entrano in mille, tutti residenti nel Sannio) e i sentimenti sono...

MondoNapoli : Live - Benevento-Napoli 1-0: termina la prima frazione - - _SiGonfiaLaRete : Fine primo tempo: #BeneventoNapoli 1-0 - MondoNapoli : Live - R.Insigne porta in vantaggio il Benevento! - - Notiziedi_it : Live Benevento-Napoli 0-0 Gattuso rilancia Insigne e Mario Rui - MondoNapoli : Live - Benevento-Napoli: gol annullato a Osimhen - -

Ultime Notizie dalla rete : Live Benevento

Il Napoli arriva a questa partita con la voglia di riscattarsi dopo la sconfitta in Europa League contro l'AZ; il Benevento, invece, arriva dalla sconfitta contro la Roma della scorsa giornata. Da sot ...Risultati Serie A, in campo le partite della 5ª giornata: si apre il venerdì con Sassuolo-Torino, la Juventus ospita il Verona, Inter in trasferta sul campo del Genoa. Lunedì il big match Milan-Roma ...