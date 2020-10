Grande Fratello Vip, il Codacons si “agita” e chiede la chiusura: ecco per quale motivo (Di domenica 25 ottobre 2020) Scriviamo questo articolo sul Codacons solamente perché ha sollevato una polemica che non riguarda Fedez e Chiara Ferragni e noi siamo sotto choc. Scherzi a parte, il nuovo esposto all’Agcom riguarda il Grande Fratello Vip e l’agghiacciante scivolone sessista di Mario Balotelli. Grande Fratello Vip, il Codacons si “agita” e chiede la chiusura Stavolta è... L'articolo Grande Fratello Vip, il Codacons si “agita” e chiede la chiusura: ecco per quale motivo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di domenica 25 ottobre 2020) Scriviamo questo articolo sulsolamente perché ha sollevato una polemica che non riguarda Fedez e Chiara Ferragni e noi siamo sotto choc. Scherzi a parte, il nuovo esposto all’Agcom riguarda ilVip e l’agghiacciante scivolone sessista di Mario Balotelli.Vip, ilsi “agita” elaStavolta è... L'articoloVip, ilsi “agita” elaperproviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

LegaSalvini : SUDDITI DEL GRANDE FRATELLO, SIETE PRONTI? - GassmanGassmann : Ascolti tv 19 ottobre 2020: Gassmann sempre meglio del Grande Fratello Vip ?????? - Maurizio101112 : RT @AgataMirone: @Maurizio101112 Un'altro prezzo della resistenza nazifascista ci ha lasciato..?????? E poi leggo notizia ..la Gregoraci è an… - FilippoSala3 : RT @aciapparoni: Dopo 20 anni di cronaca parlamentare, e nonostante la crisi del #COVID?19, la comunicazione sui #Dpcm di #Conte non finisc… - martibored : e non sapremo mai cosa voleva dire Max perché il grande fratello non li lascia mai parlare in pace #GFVIP -