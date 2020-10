Fonseca: “Dzeko per noi è molto importante. Il Milan è in forma” (Di domenica 25 ottobre 2020) Il tecnico della Roma, alla vigilai della gara contro il Milan ha parlato in conferenza stampa. Queste le parole di Paulo Fonseca: “Ibra-Dzeko? Sono due giocatori importantissimi, ma non voglio fare paragoni non lavorando tutti i giorni con Ibrahimovic. Posso dire quanto Dzeko sia importante per noi. Hanno caratteristiche simile. Vogliamo vincere entrambi. Il Milan è in forma, l’allenatore sta facendo un lavoro bellissimo, ma anche noi stiamo bene, siamo motivati, la squadra è fiduciosa. Tutte le squadre stanno lavorando per finire con responsabilità il campionato in questo modo. Poi ovviamente sono preoccupato per la situazione in generale. Mirante? Sì, domani gioca lui. Per me Pellegrini è il più forte in questo momento, ma ci sono anche Veretout, Mkhitaryan. ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 25 ottobre 2020) Il tecnico della Roma, alla vigilai della gara contro ilha parlato in conferenza stampa. Queste le parole di Paulo: “Ibra-Dzeko? Sono due giocatori importantissimi, ma non voglio fare paragoni non lavorando tutti i giorni con Ibrahimovic. Posso dire quanto Dzeko siaper noi. Hanno caratteristiche simile. Vogliamo vincere entrambi. Ilè in forma, l’allenatore sta facendo un lavoro bellissimo, ma anche noi stiamo bene, siamo motivati, la squadra è fiduciosa. Tutte le squadre stanno lavorando per finire con responsabilità il campionato in questo modo. Poi ovviamente sono preoccupato per la situazione in generale. Mirante? Sì, domani gioca lui. Per me Pellegrini è il più forte in questo momento, ma ci sono anche Veretout, Mkhitaryan. ...

