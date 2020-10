F1, Hamilton supera Schumacher nel conto delle vittorie. Leclerc 4° (Di domenica 25 ottobre 2020) Anche a Portimao è "Hammer Time". Lewis Hamilton non si limita a vincere, ma stravince. Il campione del mondo in carica si impone sul tracciato portoghese rifilando distacchi impressionanti a tutti gli avversari. Il successo non è una notizia di per sé, dato il dominio incontrastato mostrato per tutta la stagione, ma diventa importante perché l'inglese diventa così il più vincente in assoluto nel conto delle vittorie in gara di tutti i tempi con 92 centri. superato Michael Schumacher, fermo a quota 91.LA GARAAl via la pista umida gioca un brutto scherzo alle Mercedes che vengono infilate dalla McLaren di Carlos Sainz. Incredibile la partenza di Kimi Raikkonen che da sedicesimo si trova in quinta posizione. Quando il tracciato si asciuga, i ... Leggi su itasportpress (Di domenica 25 ottobre 2020) Anche a Portimao è "Hammer Time". Lewisnon si limita a vincere, ma stravince. Il campione del mondo in carica si impone sul tracciato portoghese rifilando distacchi impressionanti a tutti gli avversari. Il successo non è una notizia di per sé, dato il dominio incontrastato mostrato per tutta la stagione, ma diventa importante perché l'inglese diventa così il più vincente in assoluto nelin gara di tutti i tempi con 92 centri.to Michael, fermo a quota 91.LA GARAAl via la pista umida gioca un brutto scherzo alle Mercedes che vengono infilate dalla McLaren di Carlos Sainz. Incredibile la partenza di Kimi Raikkonen che da sedicesimo si trova in quinta posizione. Quando il tracciato si asciuga, i ...

MaxArena2 : RT @RSIsport: ?? In Portogallo Hamilton vince il Gran Premio numero 92 e supera il record di Schumacher. È ora il pilota con più successi in… - ItaSportPress : F1, Hamilton supera Schumacher nel conto delle vittorie. Leclerc 4° - - teo_acm : RT @FedericoRana1: 92 vittorie in #Formula1, nuovo record Un'altra pagina di questo sport riscritta Mi chiedo come si possa criticare #Ha… - Motorsport_IT : #F1 | #Hamilton nella storia della #Formula1 supera il record di #Schumacher a #Portimao.???? - RSIsport : ?? In Portogallo Hamilton vince il Gran Premio numero 92 e supera il record di Schumacher. È ora il pilota con più s… -