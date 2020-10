Cagliari | Di Francesco | “Bravi a tornare in vantaggio | ma dovevamo chiuderla prima”

(Di domenica 25 ottobre 2020) Il tecnico del, Eusebio Di, intervenuto in conferenza stampa al termine della sfida vinta dai suoi contro un coriaceo Crotone per 4-2 ha analizzato la prova della sua squadra. "Una partita iniziata in salita ma abbiamo avuto una bella reazione dopo lo s. Questa è una nota positiva. Poi nel finale del primo tempo gli abbiamo concesso troppo spazio e poi loro sono riusciti a pareggiare. Poi siamo stati bravi ain, maprima", Di: “Bravi ain, maprima” ITA Sport Press.

Alla Sardegna Arena il Cagliari vince in rimonta contro il Crotone per 4-2. Decisive le reti di Lykogiannis, Simeone, Sottil e Joao Pedro. Risultato che porta gli uomini di Di Francesco, reduci dalla ...DI FRANCESCO 7: ha trovato nel 4-2-3-1 il modulo in grado di far girare bene la squadra e ora può dedicarsi a perfezionare i dettagli. Uno su tutti: la fase difensiva, a volte poco solida, specie nei ...