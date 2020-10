Viabilità Roma Regione Lazio del 24-10-2020 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 24 ottobre 2020) VIABILITÀ DEL 24 OTTOBREORE 15:20 FEDERICO MONTI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. CIRCONE AL MOMENTO SCORREVOLE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE COME SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. SI SEGNALANO TUTTAVIA RALLENTAMENTI SULLA VIA CASSIA TRA LA GIUSTINIANA E VIA DI GROTTAROSSA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. PER CHI PERCORRE LA FLAMINIA, TRAFFICO INTENSO TRA VIA DI GROTTAROSSA E VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO; RALLENTAMENTI ANCHE SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E TORRE GAIA NELLE DUE DIREZIONI; PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO, RICORDIAMO CHE SULLA LINEA FERROVIARIA-CIVITA-VITERBO, OGGI E DOMANI DOMENICA 25 OTTOBRE, LA CIRCONE SARA’ SOSPESA TRA CATALANO ...