Terapie intensive in affanno, in 7 regioni già sature le aggiuntive (Di sabato 24 ottobre 2020) AGI - Terapie intensive in affanno in questa seconda ondata pandemica . E' quanto emerge dalla 25esima puntata dell'Instant Report Covid-19, iniziativa dell'Alta scuola di economia e management dei sistemi sanitari (Altems) dell'università Cattolica di confronto sistematico dell'andamento della diffusione del coronavirus a livello nazionale. L'analisi riguarda tutte le 21 regioni e Province autonome. "La venticinquesima edizione dell'Instant Report pone l'attenzione sui posti letto di terapia intensiva, mappando il tasso di saturazione della capacità aggiuntiva di PL di terapia intensiva. L'indicatore - spiega il coordinatore del gruppo di lavoro, Americo Cicchetti - consente di verificare quanto, della capacità produttiva in termini di posti letto di terapia intensiva prevista ... Leggi su agi (Di sabato 24 ottobre 2020) AGI -inin questa seconda ondata pandemica . E' quanto emerge dalla 25esima puntata dell'Instant Report Covid-19, iniziativa dell'Alta scuola di economia e management dei sistemi sanitari (Altems) dell'università Cattolica di confronto sistematico dell'andamento della diffusione del coronavirus a livello nazionale. L'analisi riguarda tutte le 21e Province autonome. "La venticinquesima edizione dell'Instant Report pone l'attenzione sui posti letto di terapia intensiva, mappando il tasso di saturazione della capacità aggiuntiva di PL di terapia intensiva. L'indicatore - spiega il coordinatore del gruppo di lavoro, Americo Cicchetti - consente di verificare quanto, della capacità produttiva in termini di posti letto di terapia intensiva prevista ...

