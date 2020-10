Teatro, la stagione del Trianon Viviani inizia con “Adagio napoletano. Cantata d’ammore” (Di sabato 24 ottobre 2020) Sarà “Adagio napoletano. Cantata d’ammore” il primo spettacolo che inaugurerà la stagione teatrale del Trianon Viviani di Napoli firmata dal direttore artistico Marisa Laurito. La pièce, scritta e diretta da Bruno Garofalo, sara’ presentata proprio al Trianon il prossimo 27 ottobre alle 11:45. Con l’autore, il presidente Giovanni Pinto e Marisa Laurito. La compagnia Stabile della Canzone napoletana presenterà alcuni momenti dello spettacolo. La conferenza si terrà nella sala teatrale seguendo la normativa di igiene e sicurezza prescritta per l’emergenza sanitaria. Necessario, quindi, l’accredito stampa. L'articolo Teatro, la stagione del Trianon ... Leggi su ildenaro (Di sabato 24 ottobre 2020) Sarà “Adagiod’ammore” il primo spettacolo che inaugurerà lateatrale deldi Napoli firmata dal direttore artistico Marisa Laurito. La pièce, scritta e diretta da Bruno Garofalo, sara’ presentata proprio alil prossimo 27 ottobre alle 11:45. Con l’autore, il presidente Giovanni Pinto e Marisa Laurito. La compagnia Stabile della Canzone napoletana presenterà alcuni momenti dello spettacolo. La conferenza si terrà nella sala teatrale seguendo la normativa di igiene e sicurezza prescritta per l’emergenza sanitaria. Necessario, quindi, l’accredito stampa. L'articolo, ladel...

