Tale e Quale Show 2020: trionfa Pago (Di sabato 24 ottobre 2020) Pago, in arte Pacifico Settembre, ha vinto inaspettatamente l’edizione 2020 di Tale e Quale Show, il Talent di Carlo Conti in onda il venerdì sera su Rai Uno. L’ironia del destino vuole che la scorsa edizione, Pago fosse protagonista del programma che Canale 5 manda in onda proprio contro Tale e Quale Show, ovvero il Grande Fratello Vip. Inizialmente era dato per vincitore anche nel reality Show, soprattutto per via del suo comportamento esemplare a Temptation Island, l’estate prima, ma quando è entrata la sua ex Serena Enardu le cose sono improvvisamente cambiate e lui è stato eliminato quasi subito assieme a lei. A Tale e Quale ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 24 ottobre 2020), in arte Pacifico Settembre, ha vinto inaspettatamente l’edizionedi, ilnt di Carlo Conti in onda il venerdì sera su Rai Uno. L’ironia del destino vuole che la scorsa edizione,fosse protagonista del programma che Canale 5 manda in onda proprio contro, ovvero il Grande Fratello Vip. Inizialmente era dato per vincitore anche nel reality, soprattutto per via del suo comportamento esemplare a Temptation Island, l’estate prima, ma quando è entrata la sua ex Serena Enardu le cose sono improvvisamente cambiate e lui è stato eliminato quasi subito assieme a lei. A...

