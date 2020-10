Palermo, “jolly” e rebus giovani: contro il Potenza (forse) si torna a giocare. Le ultime (Di sabato 24 ottobre 2020) Nella giornata di ieri la notizia.Dopo il nuovo ciclo di tamponi effettuati venerdì 23 ottobre, altri quattro calciatori ed un membro dello staff del Palermo sono risultati positivi al Coronavirus. Esiti che vanno ad aggiungersi ai nove giocatori e al tecnico Roberto Boscaglia, già risultati positivi nella giornata di mercoledì. Ciò nonostante, giovedì i rosanero rischiano seriamente di dover scendere in campo, a meno di un ennesimo intervento da parte dell'Asp.Allo stato attuale, informa l'edizione odierna del 'Giornale di Sicilia', il Palermo avrebbe in organico più di tredici calciatori negativi. Secondo la Lega Pro, infatti, nell'elenco dei disponibili vanno considerati anche i cosiddetti "giovani di serie", ovvero i quattro Primavera a cui è stato assegnato il numero di maglia ... Leggi su mediagol (Di sabato 24 ottobre 2020) Nella giornata di ieri la notizia.Dopo il nuovo ciclo di tamponi effettuati venerdì 23 ottobre, altri quattro calciatori ed un membro dello staff delsono risultati positivi al Coronavirus. Esiti che vanno ad aggiungersi ai nove giocatori e al tecnico Roberto Boscaglia, già risultati positivi nella giornata di mercoledì. Ciò nonostante, giovedì i rosanero rischiano seriamente di dover scendere in campo, a meno di un ennesimo intervento da parte dell'Asp.Allo stato attuale, informa l'edizione odierna del 'Giornale di Sicilia', ilavrebbe in organico più di tredici calciatori negativi. Secondo la Lega Pro, infatti, nell'elenco dei disponibili vanno considerati anche i cosiddetti "di serie", ovvero i quattro Primavera a cui è stato assegnato il numero di maglia ...

