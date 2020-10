Omicidio Sabrina Beccalli | Pasini provato dal carcere ma continua a dirsi innocente

(Di sabato 24 ottobre 2020) Unico indagato per l’di, Alessandroattende inl’arrivo di una sentenza che lo scagioni o lo condanni definitivamente. 45enne, impiegato a Crema, era amico e vicino di casa dell’operaia 39enne scomparsa a Ferragosto. L’accusa ritienecolpevole della morte della donna e un tentativo di occultamento del cadavere, dato alle fiamme dopo il decesso, forse dopo un rifiuto sessuale.e il suo legale invece sostengono con forza la sua innocenza. In ogni caso, avverte l’avvocato Paolo Sperolini, il suo assistito sta accusando pesantemente la vita insoffre in“Il mio assistito è molto ...

