Matilde Brandi, lacrime a Verissimo: "Mi è morta fra le braccia"

Matilde Brandi, le lacrime di dolore a Verissimo: "Mi è morta fra le braccia…era un segno" ha confessato l'ex gieffina. Matilde Brandi non riesce a trattenere lacrime amare a Verissimo: "Mi è molta fra le braccia..." il suo racconto commuove Silvia Toffanin. La showgirl si è confessata nel salotto del programma, aprendo il suo cuore …

