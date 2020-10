Marotta | «Hakimi? C’è delusione e rammarico | la Uefa deve essere più precisa»

(Di sabato 24 ottobre 2020) Beppe, amministratore delegato dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il Genoa Beppe, amministratore delegato dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il Genoa.– «C’èper le decisione che abbiamo dovuto subire. Hanno creato degli scompensi nella preparazione alla partita, è un dato di fatto. In futuro lapiùè stato riabilitato con due tamponi negativi, è arruolabile a tutti gli effetti». RISPOSTA – «Qualsiasi tipo di consultivo che viene stilato in questa fase è molto provvisorio. Oggi ...

Achraf Hakimi è risultato negativo anche al secondo ... Ottima notizia per il ragazzo e per tutta l'Inter: Marotta e la società sono infatti già al lavoro con l’Ats, con la speranza di ...Emergenza Inter: contro il Genoa fuori in 7, 5 per Covid, e nelle prossime ore il temutissimo esito dei tamponi di gruppo pre-gara. Come d’abitudine, a 48 ore da un match in tempi ...