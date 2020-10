Lockdown | c’è la data del non ritorno

Leggi su howtodofor

(Di sabato 24 ottobre 2020) Il Governo italiano pensa a una nuova stretta sulla vita sociale dopo l’ultimo dpcm in materia di contenimento del contagio da coronavirus varato a ottobre. Già si parla di nuovoanche se probabilmente non sarà del tutto simile a quello visto in primavera. Di seguito la.. Del resto la curva dei contagi non solo è in ascesa costante ma fa segnare numeri esponenziali e quanto sta avvenendo in altri Pesi europei, in primis la Francia che ha fatto segnare oltre 40mila contagi giornalieri nonostante le misure di blocco in diverse regioni, preoccupa non poco. Secondo fonti vicine al governo, il Premier Conte si sarebbe dato un arco di tempo tra una settimana e dieci giorni per.. (Continua..) decidere cosa fare ma per quasi tutti gli esperti le nuove strette sono ormai inevitabili visto che i numeri indicano una ...