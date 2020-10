LIVE Giro d’Italia 2020 in DIRETTA: crolla Kelderman, Hindley maglia rosa per 0?86 su Kelderman! 7° Nibali (Di sabato 24 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Giro D’ITALIA 2020 CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA VUELTA LA CRONACA DELLA TAPPA 16.20 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata. Un saluto sportivo. 16.19 Hindley è in maglia rosa per l’inezia di 86 CENTESIMI! 16.18 Vincenzo Nibali ha guadagnato una posizione: ora è settimo in classifica generale. Anche oggi non è stato brillante, ma ha corso con orgoglio ed esperienza. A quasi 36 anni arrivare settimo non è un risultato da buttare. 16.16 Nella prima crono di Palermo, Hindley ha fatto meglio rispetto a Geoghegan Hart. Il britannico invece ha rifilato ... Leggi su oasport (Di sabato 24 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELD’ITALIACLICCA QUI PER LADELLA TAPPA DI OGGI DELLA VUELTA LA CRONACA DELLA TAPPA 16.20 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata. Un saluto sportivo. 16.19è inper l’inezia di 86 CENTESIMI! 16.18 Vincenzoha guadagnato una posizione: ora è settimo in classifica generale. Anche oggi non è stato brillante, ma ha corso con orgoglio ed esperienza. A quasi 36 anni arrivare settimo non è un risultato da buttare. 16.16 Nella prima crono di Palermo,ha fatto meglio rispetto a Geoghegan Hart. Il britannico invece ha rifilato ...

giroditalia : 21 riders leading the race. Gap 4'50''. ????Follow live - giroditalia : ?? Giro d'Italia Stage 20 ?? 21 riders ?? 7'07'' > Gruppo Maglia Rosa ?? Live ?? - giroditalia : ??@AstanaTeam leading the Maglia Rosa group. Gap for the breakaway 5'10''. 60 km to go. Follow live… - enr_gav : RT @giroditalia: ?? Giro d'Italia Stage 20 ?? 21 riders ?? 7'04'' > Gruppo Maglia Rosa ??113 km ?? Live ?? - NStanton39 : RT @giroditalia: The Maglia Rosa group is closing the gap! 1'21''! Il gruppo Maglia Rosa sta guadagnando sul gruppo di testa! 1'21''! ????… -