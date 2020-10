Lega Pro, arriva l’annuncio: “Partite di Serie C in chiaro”. I dettagli (Di sabato 24 ottobre 2020) Da oggi la Serie C sarà visibile in chiaro.Buone notizie per i supporters dei club di Serie C costretti, nelle ultime settimane, a fare i conti con malfunzionamenti della piattaforma Eleven Sports che ha impedito la corretta visione delle gare con ripetute interruzioni. Da oggi, infatti, la Serie C verrà trasmessa in chiaro e tutte le gare saranno visibili sul canale YouTube, sulla pagina Facebook, sul sito internet di Eleven Sports e su Live Now.“Da oggi la Serie C va in chiaro – si legge in una nota – e partite saranno visibili sul canale YouTube, sulla pagina Facebook, sul sito internet di Eleven Sports e su Live Now. Questa la richiesta che Lega Pro ha avanzato, a seguito dei gravi e ripetuti attacchi informatici subiti da Eleven Sports, che hanno ... Leggi su mediagol (Di sabato 24 ottobre 2020) Da oggi laC sarà visibile in chiaro.Buone notizie per i supporters dei club diC costretti, nelle ultime settimane, a fare i conti con malfunzionamenti della piattaforma Eleven Sports che ha impedito la corretta visione delle gare con ripetute interruzioni. Da oggi, infatti, laC verrà trasmessa in chiaro e tutte le gare saranno visibili sul canale YouTube, sulla pagina Facebook, sul sito internet di Eleven Sports e su Live Now.“Da oggi laC va in chiaro – si legge in una nota – e partite saranno visibili sul canale YouTube, sulla pagina Facebook, sul sito internet di Eleven Sports e su Live Now. Questa la richiesta chePro ha avanzato, a seguito dei gravi e ripetuti attacchi informatici subiti da Eleven Sports, che hanno ...

Adesso è ufficiale: cambia l’orario della match di Lega Pro tra Lucchese e Juventus U23. La partita è infatti stata posticipata dalle 15 alle 20. Ecco il comunicato della Lega Pro: "Preso atto ...

Le partite saranno visibili sul canale YouTube, sulla pagina Facebook, sul sito internet di Eleven Sports e su Live Now ...

Le partite saranno visibili sul canale YouTube, sulla pagina Facebook, sul sito internet di Eleven Sports e su Live Now.