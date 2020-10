La corsa per Roma/ Lo strumento delle primarie un danno per la democrazia (Di sabato 24 ottobre 2020) A poche settimane dall?inizio della campagna elettorale, Roma è tornata alla casella di partenza. Il centrodestra è senza un candidato unitario; il centrosinistra ha ricevuto... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 24 ottobre 2020) A poche settimane dall?inizio della campagna elettorale,è tornata alla casella di partenza. Il centrodestra è senza un candidato unitario; il centrosinistra ha ricevuto...

Con l'aumentare dei contagi cresce il timore su bus, metropolitane, treni e tram. Cosa possiamo fare per difenderci e cosa si può fare a livello politico e collettivo per diminuire il rischio. Ne abbi ...

S&P promuove la manovra ma la corsa del virus gela il Pil

Il Pil faticherà a risalire ma la salute complessiva del Paese, pur tra mille difficoltà e incognite, si sta stabilizzando. L’agenzia di rating S&P Global, un po' sorpresa, ha invece rivisto da «negat ...

