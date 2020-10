Inter | Marotta avverte | “Scudetto impresa difficile Ma noi vogliamo vincere sempre”

Leggi su itasportpress

(Di sabato 24 ottobre 2020) L'affronta il Genoa in un match importante per riprendere la corsa dopo la sconfitta nel derby. L'amministratore delegato Beppeanalizza il momento della squadra nerazzurra a partire dal caso Hakimi: "Sicuramente c'è delusione e rammarico per come si sono susseguiti i fatti e per le decisioni che abbiamo dovuto seguire. Aveva fatto un tampone negativo al mattino e poi quello prima della partita era positivo. Non è certo un alibi, ma un dato di fatto. In termine di comunicazione l'UEFA deve essere più precisa. Hakimi è stato riabilitato nel rispetto del protocollo della federazione. Qualsiasi tipo di bilancio è provvisorio, dato che il calendario deve trovare una sua logica più avanti, quando ci saranno più giornate giocate. Abbiamo subito dei condizionamenti, perché abbiamo finito la ...