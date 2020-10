Gattuso-Napoli, accordo vicino. De Laurentiis riduce la penale in caso di rescissione (Di sabato 24 ottobre 2020) Sembra vicino l’accordo tra il Napoli e Gattuso per il rinnovo fino al 2023. Ieri Giuntoli ha dichiarato che «l’accordo si troverà, ormai è soltanto una questione di tempo». Repubblica Napoli scrive che si va verso la riduzione della penale voluta inizialmente da De Laurentiis (di circa 6 milioni) e fortemente osteggiata dal tecnico. “I protagonisti della telenovela hanno riallacciato i contatti e s’incontreranno quasi certamente a metà strada, facendo entrambi un piccolo passo indietro per arrivare al più presto alla firma, che è attesa nella più pessimistica delle ipotesi entro la fine dell’anno“. Secondo quanto scrive Il Mattino, il presidente del ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 24 ottobre 2020) Sembral’tra ilper il rinnovo fino al 2023. Ieri Giuntoli ha dichiarato che «l’si troverà, ormai è soltanto una questione di tempo». Repubblicascrive che si va verso la riduzione dellavoluta inizialmente da De(di circa 6 milioni) e fortemente osteggiata dal tecnico. “I protagonisti della telenovela hanno riallacciato i contatti e s’incontreranno quasi certamente a metà strada, facendo entrambi un piccolo passo indietro per arrivare al più presto alla firma, che è attesa nella più pessimistica delle ipotesi entro la fine dell’anno“. Secondo quanto scrive Il Mattino, il presidente del ...

RealPiccinini : Quando l’Atalanta ha vinto con 4 o 5 gol di scarto nessuno si è chiesto se fosse demerito degli avversari, ma giust… - FBiasin : Peccato per il #Napoli: se non avesse un catenacciaro 'solo grinta' in panchina potrebbe ambire a qualcosa di impor… - susydigennaro : RT @napolimagazine: G-FACTOR - G. Lucariello su 'NM': 'Napoli, Bertoni aveva capito tutto, intanto sia fatta la volontà di Gattuso' https:/… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: G-FACTOR - G. Lucariello su 'NM': 'Napoli, Bertoni aveva capito tutto, intanto sia fatta la volontà di Gattuso' https:/… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: G-FACTOR - G. Lucariello su 'NM': 'Napoli, Bertoni aveva capito tutto, intanto sia fatta la volontà di Gattuso' https:/… -