F1, Sebastian Vettel: “Non è solo questione di essere battuto da Leclerc, è quasi come correre in un Mondiale diverso” (Di sabato 24 ottobre 2020) Non può essere soddisfatto il tedesco della Ferrari Sebastian Vettel al termine delle qualifiche del GP del Portogallo, round del Mondiale 2020 di F1. Sul tracciato di Portimao, per la prima volta teatro di una prova iridata, il teutonico ha concluso solo al 15° posto, non trovando grande confidenza con le gomme medie con cui la Rossa ha cercato di qualificare alla Q3 Seb. Contrariamente al compagno di squadra Charles Leclerc che ha centrato questo obiettivo e domani scatterà dalla quarta casella, Vettel continua a denunciare scarso feeling con la SF1000 e nello stesso tempo non trova quell’affinità necessaria per essere veloce come il team-mate. “Non è solo ... Leggi su oasport (Di sabato 24 ottobre 2020) Non puòsoddisfatto il tedesco della Ferrarial termine delle qualifiche del GP del Portogallo, round del2020 di F1. Sul tracciato di Portimao, per la prima volta teatro di una prova iridata, il teutonico ha conclusoal 15° posto, non trovando grande confidenza con le gomme medie con cui la Rossa ha cercato di qualificare alla Q3 Seb. Contrariamente al compagno di squadra Charlesche ha centrato questo obiettivo e domani scatterà dalla quarta casella,continua a denunciare scarso feeling con la SF1000 e nello stesso tempo non trova quell’affinità necessaria perveloceil team-mate. “Non è...

