De Rossi: “Juve? Visto che segue le regole, come dice Agnelli, ha due scudetti in meno” (Di sabato 24 ottobre 2020) L’ex centrocampista della Roma, Daniele De Rossi, è stato ospite di Propaganda Live, su La7. “Quanti scudetti ha la Juventus? Non me lo ricordo… come ha detto il presidente Agnelli, Visto che segue le regole… Ne ha due di meno”. Sulla vignetta negazionista pubblicata dal ct Mancini: “Conosco Roberto, è una persona da seguire per i suoi concetti, la sua eleganza e il suo stile. Questa volta è scivolato su una buccia di banana ma ha chiesto scusa immediatamente. Ho sentito parlare di dimissioni, ma è eccessivo. Il negazionismo spinge parecchio, io sono dalla parte opposta: tendo a fidarmi di chi ha studiato e di chi ha a cuore la nostra salute, i virologi però dicono tante cose e si crea un clima di ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 24 ottobre 2020) L’ex centrocampista della Roma, Daniele De, è stato ospite di Propaganda Live, su La7. “Quantiha la Juventus? Non me lo ricordo…ha detto il presidentechele… Ne ha due di meno”. Sulla vignetta negazionista pubblicata dal ct Mancini: “Conosco Roberto, è una persona da seguire per i suoi concetti, la sua eleganza e il suo stile. Questa volta è scivolato su una buccia di banana ma ha chiesto scusa immediatamente. Ho sentito parlare di dimissioni, ma è eccessivo. Il negazionismo spinge parecchio, io sono dalla parte opposta: tendo a fidarmi di chi ha studiato e di chi ha a cuore la nostra salute, i virologi però dicono tante cose e si crea un clima di ...

