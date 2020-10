Atalanta-Sampdoria, Ranieri: “Sono soddisfatto, nostro obiettivo resta la salvezza. Quagliarella? Vi dico la mia” (Di sabato 24 ottobre 2020) Atalanta battuta in casa dalla Sampdoria con il risultato di 3-1.Per la quinta giornata del campionato di Serie A, i blucerchiati guidati da Claudio Ranieri hanno calato il tris nella trasferta di Bergamo contro la Dea di Gian Piero Gasperini. La Sampdoria del tecnico ex Leicester e Roma, tra le altre, ottiene così la terza vittoria di fila nel massimo campionato italiano. Al termine dell’incontro, proprio l'allenatore del club ligure Claudio Ranieri è intervenuto in conferenza stampa per commentare la sfida contro i bergamaschi e il periodo dei blucerchiati.Sampdoria-Atalanta, Gasperini: “Oggi ho fatto un po’ di esperimenti, sento delle responsabilità”"Sono soddisfatto perché la squadra ha giocato con ... Leggi su mediagol (Di sabato 24 ottobre 2020)battuta in casa dallacon il risultato di 3-1.Per la quinta giornata del campionato di Serie A, i blucerchiati guidati da Claudiohanno calato il tris nella trasferta di Bergamo contro la Dea di Gian Piero Gasperini. Ladel tecnico ex Leicester e Roma, tra le altre, ottiene così la terza vittoria di fila nel massimo campionato italiano. Al termine dell’incontro, proprio l'allenatore del club ligure Claudioè intervenuto in conferenza stampa per commentare la sfida contro i bergamaschi e il periodo dei blucerchiati., Gasperini: “Oggi ho fatto un po’ di esperimenti, sento delle responsabilità”"Sonoperché la squadra ha giocato con ...

