Pelé compie 80 anni: l’omaggio a un mito eterno (Di venerdì 23 ottobre 2020) Il Fenomeno Pelé compie oggi 80 anni (Getty Images) Una leggenda che ha segnato un’epoca nel mondo del calcio ma che in realtà è riconosciuta e acclamata anche ai giorni d’oggi. Un mito infinito di nome Edson Arantes do Nascimento al secolo Pelé. Oggi il fenomeno brasiliano compie 80 anni, un traguardo decisamente importante per uno delle icone più grandi della storia non solo del calcio ma dello sport in generale. L’uomo dei 1000 goal e dei 3 mondiali con la nazionale brasiliana, la rivalità che lo ha visto, lo vede e lo vedrà per sempre contrapposto a Maradona. Un calciatore totale che sul campo di gioco ha espresso magia con il suo talento immenso, 80 anni di Pelé. Noi vogliamo augurare al ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 23 ottobre 2020) Il Fenomeno Peléoggi 80(Getty Images) Una leggenda che ha segnato un’epoca nel mondo del calcio ma che in realtà è riconosciuta e acclamata anche ai giorni d’oggi. Uninfinito di nome Edson Arantes do Nascimento al secolo Pelé. Oggi il fenomeno brasiliano80, un traguardo decisamente importante per uno delle icone più grandi della storia non solo del calcio ma dello sport in generale. L’uomo dei 1000 goal e dei 3 mondiali con la nazionale brasiliana, la rivalità che lo ha visto, lo vede e lo vedrà per sempre contrapposto a Maradona. Un calciatore totale che sul campo di gioco ha espresso magia con il suo talento immenso, 80di Pelé. Noi vogliamo augurare al ...

SkyTG24 : Buon compleanno Pelé, 'O Rei' compie 80 anni: la storia della leggenda brasiliana. FOTO - fattoquotidiano : Pelè compie 80 anni: dalla promessa del Maracanazo a Fuga per la vittoria, storia di un fenomeno che ha cambiato pe… - pisto_gol : Questo è stato e sempre sarà Edson Arantes do Nascimento detto PELÉ- Oggi compie 80 anni / a 16 anni è diventato il… - acdicerbo : RT @BombeDiVlad: ?? Più di mille goal in carriera. Tre Mondiali o, se preferite, Coppe Rimet. Oggi compie ottant'anni Edson Arantes do Nasci… - MattiaGiovi : RT @gippu1: Non solo Pelé: oggi compie 25 anni anche una delle più grandi sigle televisive di sempre, 'Il concetto di banana' che apriva Ma… -