“Non dovrebbe essere lì?”. Rivolta a Napoli, De Magistris resta comodo a guardare in tv: “ma ora…”, sconvolgente | Video (Di sabato 24 ottobre 2020) Passate le 23 si è scatenato l'inferno a Napoli, con la protesta contro il coprifuoco e soprattutto l'imminente lockdown annunciato da Vincenzo De Luca che è degenerata in guerriglia urbana. Centinaia di persone sono scese per strada e si sono riversate davanti la sede della Regione Campania per protestare contro la serrata decisa dal governatore e anche contro l'esecutivo presieduto da Giuseppe Conte. Intanto Luigi De Magistris era in diretta su RaiTre a Titolo Quinto: praticamente ha assistito da telespettatore alla Rivolta e agli scontri in corso a Napoli. “Sindaco, ma non sarebbe meglio se lei andasse lì?”, ha provato a fargli notare Lucia Annunziata, ma De Magistris non ha mosso un muscolo e anzi ha dato una risposta molto criticata sui social: “Sì ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 24 ottobre 2020) Passate le 23 si è scatenato l'inferno a, con la protesta contro il coprifuoco e soprattutto l'imminente lockdown annunciato da Vincenzo De Luca che è degenerata in guerriglia urbana. Centinaia di persone sono scese per strada e si sono riversate davanti la sede della Regione Campania per protestare contro la serrata decisa dal governatore e anche contro l'esecutivo presieduto da Giuseppe Conte. Intanto Luigi Deera in diretta su RaiTre a Titolo Quinto: praticamente ha assistito da telespettatore allae agli scontri in corso a. “Sindaco, ma non sarebbe meglio se lei andasse lì?”, ha provato a fargli notare Lucia Annunziata, ma Denon ha mosso un muscolo e anzi ha dato una risposta molto criticata sui social: “Sì ...

