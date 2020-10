Niente assembramenti serali a Roma, previste multe e transenne (Di venerdì 23 ottobre 2020) A Roma il coprifuoco si serve di multe e transenne per far rispettare ai residenti le nuove restrizioni anti Covid. Dalle 21 Niente assembramenti. Coprifuoco a Roma, multe e piazze transennate dalle 21 su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 23 ottobre 2020) Ail coprifuoco si serve diper far rispettare ai residenti le nuove restrizioni anti Covid. Dalle 21. Coprifuoco ae piazze transennate dalle 21 su Notizie.it.

Agenzia_Ansa : Covid, il Piemonte difende le aperture fino alle 24. 'Niente assembramenti ma no al coprifuoco. I parrucchieri rest… - fattoquotidiano : COVID: LA SITUAZIONE IN ITALIA 'C'è accelerazione ma non crescita esponenziale', leggete cosa dice il presidente de… - francuzziellu : @annatrieste Annare' tutto silenzio stanotte? Niente fuochi d'artificio. Come mai? Le asl 1,2,3 hanno vietato asse… - rojascastilloj2 : @soniabetz1 Per niente e sarò ancora più chiaro, hanno creato assembramenti senza restrizioni ne misure di sicurezz… - giampaolo_marco : Niente più assembramenti e mascherina sempre. Finora siamo stati abbastanza attenti ma adesso dobbiamo far di più… -

Ultime Notizie dalla rete : Niente assembramenti VIDEO | Covid a Teramo, stretta anti assembramenti: niente musica fuori dai locali ekuonews.it Coprifuoco a Roma, multe e piazze transennate dalle 21

Dalle 21 niente assembramenti. Scatta il coprifuoco a Roma, con multe salate e transenne predisposte nelle aree di maggior affluenza serale. Dalle ore 21 infatti non ci si può recare in alcune zone ...

Covid, appello di Cartabia ai cislaghesi: “E’ una guerra. Niente allarmismi ma serietà per garantire la sicurezza di tutti”

CISLAGO – Riceviamoe e pubblichiamo il messaggio del sindaco Gian Luigi Cartabia in merito all’emergenza Covid in paese condisa sullòa pagina Facebook del comune Cari concittadini, mi ...

Dalle 21 niente assembramenti. Scatta il coprifuoco a Roma, con multe salate e transenne predisposte nelle aree di maggior affluenza serale. Dalle ore 21 infatti non ci si può recare in alcune zone ...CISLAGO – Riceviamoe e pubblichiamo il messaggio del sindaco Gian Luigi Cartabia in merito all’emergenza Covid in paese condisa sullòa pagina Facebook del comune Cari concittadini, mi ...