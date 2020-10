Muore in auto fuori dall’ospedale di Avezzano: attendeva di essere ricoverato (Di venerdì 23 ottobre 2020) Roma, 23 ott – Stava aspettando di essere ricoverato nell’ospedale di Avezzano, dopo essere stato rifiutato da un’altra struttura, ma non ce l’ha fatta. Renzo Di Felice, un uomo di 70 anni, è morto in auto davanti al pronto soccorso mentre era in attesa, tra le urla disperate della moglie. Un episodio tanto agghiacciante quanto del tutto inaccettabile, avvenuto stamani poco prima di mezzogiorno. Come riportato da Il Messaggero, il 70enne è deceduto senza che gli sia stato concesso di entrare nella struttura ospedaliera, prima dunque di passare dalla tenda triage dove si effettuano i controlli Covid ai pazienti in arrivo. La moglie dell’uomo stava gridando in preda alla disperazione più totale: “Fateci entrare”. Non era affetto da ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 23 ottobre 2020) Roma, 23 ott – Stava aspettando dinell’ospedale di, dopostato rifiutato da un’altra struttura, ma non ce l’ha fatta. Renzo Di Felice, un uomo di 70 anni, è morto indavanti al pronto soccorso mentre era in attesa, tra le urla disperate della moglie. Un episodio tanto agghiacciante quanto del tutto inaccettabile, avvenuto stamani poco prima di mezzogiorno. Come riportato da Il Messaggero, il 70enne è deceduto senza che gli sia stato concesso di entrare nella struttura ospedaliera, prima dunque di passare dalla tenda triage dove si effettuano i controlli Covid ai pazienti in arrivo. La moglie dell’uomo stava gridando in preda alla disperazione più totale: “Fateci entrare”. Non era affetto da ...

(ANSA) - CHIVASSO (TORINO), 23 OTT - Una donna morta e due feriti, tra i quali un bimbo di appena cinque anni ora in prognosi riservata. E' il bilancio di un incidente stradale che si è verificato ...

