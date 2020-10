Matthew McConaughey: “A 18 anni sono stato violentato da un uomo nel retro di un van” (Di venerdì 23 ottobre 2020) Un racconto drammatico che lascia senza parole. Matthew McConaughey è stato molestato da un uomo quando aveva 15 anni e “a 18 anni, sono stato violentato nel retro un van mentre ero privo di sensi“. Una confessione che l’attore fa in “Greenlights“, il racconto della sua vita. “Fui ricattato per fare sesso per la prima volta a 15 anni. Ero certo che sarei andato all’inferno per quel sesso pre-matrimoniale. Oggi, spero davvero che non sia così. Non mi sono sentito una vittima. Avevo tante prove intorno a me del fatto che il mondo stava cospirando per rendermi felice”, si legge nell’autobiografia. Nel ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 23 ottobre 2020) Un racconto drammatico che lascia senza parole.moleda unquando aveva 15e “a 18nelun van mentre ero privo di sensi“. Una confessione che l’attore fa in “Greenlights“, il racconto della sua vita. “Fui ricattato per fare sesso per la prima volta a 15. Ero certo che sarei andato all’inferno per quel sesso pre-matrimoniale. Oggi, spero davvero che non sia così. Non misentito una vittima. Avevo tante prove intorno a me del fatto che il mondo stava cospirando per rendermi felice”, si legge nell’autobiografia. Nel ...

FQMagazineit : Matthew McConaughey: “A 18 anni sono stato violentato da un uomo nel retro di un van” - Ary1797 : RT @Radio105: 'Non mi sono mai sentito una vittima. Anzi, ho le prove che il mondo sta cospirando per rendermi felice'. #MatthewMcConaughe… - sfiorata82 : RT @BestMovieItalia: Matthew McConaughey shock: ricattato per fare sesso a 15 anni e abusato a 18 - - RADIOBRUNO1 : L'attore si racconta in un'autobiografia #MatthewMcConaughey #GreenlightsBook #23ottobre #RadioBruno - cinemaniaco_fb : ?????????????? Matthew McConaughey shock: ricattato per fare sesso a 15 anni e abusato a 18 -