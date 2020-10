Gli intrepidi delle high-tech startup

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 23 ottobre 2020) Di fronte alle sfide culturali lanciate dalla tecnologia stanno interrogativi esistenziali sul futuro dell’umanità. Gli esseri umani sono spinti fuori dai loro confortevoli recinti di sabbia. Ad uscire allo scoperto sono, anzitutto, quei fondatori dila cui missione schumpeteriana copre un arco concettuale compreso tra l’adattamento accelerato alle nuove tecnologie insieme ai nuovi modelli organizzativi e la realizzazione di innovazioni rivoluzionarie. Prodigandosi per trovare soluzioni audaci e impertinenti, costoro si sottomettono a un processo continuo di tentativi ed errori, fallimenti e miglioramenti. I loro comportamenti si distanziano mille miglia dal modo di agire di quei fondatori che usano la tecnologia come se fosse una droga per fare culturismo imprenditoriale. Se questi ultimi hanno un ...