GF Vip 5 | con Mario Balotelli trionfa la volgarità – Video

Leggi su davidemaggio

(Di sabato 24 ottobre 2020)Quel senso dell’umorismo che non ci piace. Stasera, nella casa del Grande Fratello Vip, ha fatto ‘rumore’ l’entrata dinella casa di Cinecittà per salutare il fratello Enock. Non tanto per la presenza ‘da novanta’ del calciatore (che era già intervenuto in passato, per cui non ha aggiunto nulla, semmai il contrario, alla puntata), ma per una battuta di cattivo gusto fatta proprio da quest’ultimo. Signorini, sbrodolato per la sua presenza, stuzzicachiedendogli di rimanere nella casa, e nel trovare supporto dagli altri coinquilini chiede a Dayane Mello se fosse contenta di un’eventuale presenza fissa del calciatore. La modella risponde affermativamente, così – complice un involontario ...