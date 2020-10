Coprifuoco a Napoli | l' ultima notte di proteste sul lungomare | imprenditori e ristoratori in piazza contro De Luca

italiano705 : RT @lucacerasuolo: Diciamo che il Napoli ha anticipato il coprifuoco di 24 ore. Squadra di Gattuso assente ingiustificata al San Paolo. #… - streetartbaggio : RT @totofanatici: Totò Peppino e la Malafemmina - 'Il Vigile - Ufficiale austriaco!! #RETWEEET, #seguimi su #twitter facciamo conoscere a t… - margy_76 : RT @totofanatici: Totò Peppino e la Malafemmina - 'Il Vigile - Ufficiale austriaco!! #RETWEEET, #seguimi su #twitter facciamo conoscere a t… - ildesk : Economia al collasso per la crisi, la rabbia di tanti lavoratori. Dopo la rabbia di centinaia di persone sotto la R… - Simedendi : RT @napolimagazine: VIDEO - @leleadani a Napoli si protesta contro il coprifuoco -

Ultime Notizie dalla rete : Coprifuoco Napoli

Il Mattino

La vita in diretta-Covid, coprifuoco in Campania e Lombardia. Gli aggiornamenti di Antonella Delprino da Napoli e di Luca Forlani da Milano a "La Vita in Diretta". Metti mi piace su Facebook per ...Una protesta simbolica ma veemente contro il coprifuoco che già da questa sera imporrà lo stop di tutte le attività dalle 23 alle 5 del mattino. Una misura restrittiva che provocherebbe - secondo i ...