Alan Friedman a Lucca contro Trump: ma i convegni non erano vietati? (Di venerdì 23 ottobre 2020) Lucca, 23 ottobre – La stretta sui convegni prevista dall’ultimo DPCM pare non valere per tutti. A Lucca infatti è andato tranquillamente in scena, il 20 ottobre scorso, un evento con Alan Friedman e il premio Nobel per l’Economia Michael Spence. Fra il pubblico anche il sindaco del Pd Alessandro Tambellini, un assessore della Giunta di centrosinistra e il presidente della potente Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, ente organizzatore. Una lunga omelia contro Trump Il convegno – dal titolo “L’America al voto e l’economia del futuro” – ha avuto un unico referente polemico: Donald Trump. A riprova che la campagna elettorale americana ormai è su scala globale. Il canto ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 23 ottobre 2020), 23 ottobre – La stretta suiprevista dall’ultimo DPCM pare non valere per tutti. Ainfatti è andato tranquillamente in scena, il 20 ottobre scorso, un evento cone il premio Nobel per l’Economia Michael Spence. Fra il pubblico anche il sindaco del Pd Alessandro Tambellini, un assessore della Giunta di centrosinistra e il presidente della potente Fondazione Cassa di Risparmio di, ente organizzatore. Una lunga omeliaIl convegno – dal titolo “L’America al voto e l’economia del futuro” – ha avuto un unico referente polemico: Donald. A riprova che la campagna elettorale americana ormai è su scala globale. Il canto ...

IlPrimatoN : Il nuovo Dpcm vieta i convegni se non in modalità a distanza. A Lucca però Alan Friedman ne tiene uno davanti al si… - MaryWinner6 : Alan Friedman o non sa o non ricorda: ecco i deficit USA degli ultimi 10 anni - JacopoSorbo : RT @Joe911S: La Pandemia è nei nostri Media, Talk show e opinionisti alla Alan Friedman. Ci vorrebbe un coprifuoco. - Curini : RT @Joe911S: La Pandemia è nei nostri Media, Talk show e opinionisti alla Alan Friedman. Ci vorrebbe un coprifuoco. -

