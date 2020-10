Spezia | un giocatore e due tesserati del club positivi al Covid-19

(Di giovedì 22 ottobre 2020) Brutte notizie per lo, che deve fare i conti con tre nuovi casi dità al-19. Si tratta di duedele di un calciatore, la cui identità non è stata diffusa. Per illigure si tratta del terzo positivo nella rosa dopo Marchizza e Maggiore. Di seguito il comunicato ufficiale: “LoCalcio comunica che l’ultimo giro di tamponi effettuati dal gruppo squadra, ha evidenziato la deboletà al-19 di un calciatore e latà di duedel. Asintomatici, sono stati prontamente isolati secondo le direttive federali e ministeriali. La società comunica altresì che ...

Il Napoli Online

Brutte notizie per lo Spezia, che deve fare i conti con tre nuovi casi di positività al Covid-19. Si tratta di due tesserati del club e di un calciatore, la cui identità non è stata diffusa. Per il club ligure si tratta del terzo positivo nella rosa dopo Marchizza e Maggiore.