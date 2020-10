Pensione di novembre: online cedolino con aumento invalidità (Di giovedì 22 ottobre 2020) E’ già possibile consultare online il cedolino della Pensione di novembre sulla quale sono previsti alcuni aumenti. Primo fra tutti il più atteso, quello della Pensione di invalidità al 100% con relativi arretrati. Il cedolino della Pensione è uno strumento che il sito dell’INPS mette a disposizione dei pensionati per controllare le date e l’importo dei pagamenti spettanti. Consultando il servizio, quindi, i pensionati possono già sapere l’importo della Pensione non ancora pagata. Con la mensilità di novembre, lo confermiamo, è in arrivo l’aumento della Pensione di invalidità atteso, ormai, da agosto, con ... Leggi su pensioniefisco (Di giovedì 22 ottobre 2020) E’ già possibile consultareildelladisulla quale sono previsti alcuni aumenti. Primo fra tutti il più atteso, quello delladi invalidità al 100% con relativi arretrati. Ildellaè uno strumento che il sito dell’INPS mette a disposizione dei pensionati per controllare le date e l’importo dei pagamenti spettanti. Consultando il servizio, quindi, i pensionati possono già sapere l’importo dellanon ancora pagata. Con la mensilità di, lo confermiamo, è in arrivo l’delladi invalidità atteso, ormai, da agosto, con ...

