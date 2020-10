Matthew McConaughey | A 18 anni sono stato violentato da un uomo nel retro di un van

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 22 ottobre 2020)ricattato e moleda unquando aveva 15. A 18 lo hannoneldi un van, dopo aver perso i sensi. Lo racconta l’attore 50enne nel suo memoir “Greenlights”, pubblicato il 20 ottobre. Nel libro ripercorre la sua carriera, la vita pubblica e privata. “Fui ricattato per fare sesso per la prima volta a 15. Ero certo che sarei andato all’inferno per quel sesso pre-matrimoniale. Oggi, spero davvero che non sia così”, scrive l’attore nella sua autobiografia, “Non misentito una vittima. Avevo tante prove intorno a me del fatto che il mondo stava cospirando per rendermi felice”.È ...