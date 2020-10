Mako del Giappone compie 29 anni: ma che fine hanno fatto le sue nozze? (Di giovedì 22 ottobre 2020) La principessa Mako del Giappone compie 29 anni. Di cui tre vissuti in attesa di sposarsi. La nipote dell’imperatore Naruhito, nata a Tokyo il 23 ottobre 1991, nel 2017 aveva annunciato il fidanzamento ufficiale con il «plebeo» Kei Komuro, suo coetaneo, di professione avvocato. Mako, sposando un borghese, in base alla legge della casa imperiale avrebbe perso il titolo di principessa. Una scelta che non le pesava. Perché era innamoratissima di quel giovane dai «sorrisi come il sole» conosciuto nel 2012 quando erano entrambi studenti della International Christian University di Tokyo. Le nozze erano state fissate per novembre 2018. Leggi su vanityfair (Di giovedì 22 ottobre 2020) La principessa Mako del Giappone compie 29 anni. Di cui tre vissuti in attesa di sposarsi. La nipote dell’imperatore Naruhito, nata a Tokyo il 23 ottobre 1991, nel 2017 aveva annunciato il fidanzamento ufficiale con il «plebeo» Kei Komuro, suo coetaneo, di professione avvocato. Mako, sposando un borghese, in base alla legge della casa imperiale avrebbe perso il titolo di principessa. Una scelta che non le pesava. Perché era innamoratissima di quel giovane dai «sorrisi come il sole» conosciuto nel 2012 quando erano entrambi studenti della International Christian University di Tokyo. Le nozze erano state fissate per novembre 2018.

Ma il matrimonio - fissato per novembre 2018 - è già slittato due volte. E non c'è una nuova data La principessa Mako del Giappone compie 29 anni. Di cui tre vissuti in attesa di sposarsi. La nipote ...