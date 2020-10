Golf, Open d’Italia 2020: Laurie Canter da record, -12 nel primo giro. Bene Mazzoli, Scalise, Migliozzi, Edoardo Molinari e Laporta (Di giovedì 22 ottobre 2020) Si è concluso da poco il primo giro dell’Open d’Italia, che vive allo Chervò Golf Club San Vigilio di Pozzolengo (Brescia) la sua edizione numero 77. L’uomo del giorno è, senza ombra di dubbio alcuna, l’inglese Laurie Canter: il trentenne di Bath, che poche settimane fa è arrivato secondo al Portugal Masters, si regala uno spettacolare -12 (60 colpi, 10 birdie e un eagle) nelle condizioni non del tutto clementi odierne in termini di meteo. Si tratta del miglior round all’Open d’Italia da quando esistono le statistiche dell’European Tour, nel 1972. Il precedente record, -11 (61), apparteneva a Ian Poulter, Angel Cabrera e Robert Karlsson. Al secondo posto, distanziati di quattro colpi, ... Leggi su oasport (Di giovedì 22 ottobre 2020) Si è concluso da poco ildell’d’Italia, che vive allo ChervòClub San Vigilio di Pozzolengo (Brescia) la sua edizione numero 77. L’uomo del giorno è, senza ombra di dubbio alcuna, l’inglese: il trentenne di Bath, che poche settimane fa è arrivato secondo al Portugal Masters, si regala uno spettacolare -12 (60 colpi, 10 birdie e un eagle) nelle condizioni non del tutto clementi odierne in termini di meteo. Si tratta del miglior round all’d’Italia da quando esistono le statistiche dell’European Tour, nel 1972. Il precedente, -11 (61), apparteneva a Ian Poulter, Angel Cabrera e Robert Karlsson. Al secondo posto, distanziati di quattro colpi, ...

OA_Sport : Golf, Open d’Italia 2020: Laurie Canter da record, -12 nel primo giro. Bene Mazzoli, Scalise, Migliozzi, Edoardo Mo… - sportface2016 : Golf, #ItalianOpen 2020: #Canter in vetta dopo il primo giro, male #Paratore - JaguarItalia : Ai nostri #Jaguar #Golf Ambassador, Francesco Laporta e Renato Paratore, che saranno in campo per gli Open d'Italia… - zanellalaura90 : @GOLFTVsupport scusate ma l'open d'Italia ???? Non si vede su golf tv ... -