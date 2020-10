Gfvip, Oppini sempre più vicino a Zorzi: strategia o amicizia? Un video lo incastra (Di giovedì 22 ottobre 2020) Tommaso Zorzi è il concorrente più forte mai visto in cinque edizioni del Grande Fratello Vip per la capacità di creare dinamiche trash dal nulla, per l'abilità di provocare e per la velocità di pensiero nello smascherare i coinquilini. Molti vip non lo sopportano ma fanno buon viso a cattivo gioco perché piace molto al pubblico e perché è un trascinatore nato. Dal suo canto, Tommaso ha stretto un rapporto sincero con Stefania Orlando e le Rutas. Con il passare dei giorni, a loro si è aggiunto Francesco Oppini e Zorzi sembra aver preso una bella cotta a giudicare da quanto confidato a Stefania e Maria Teresa: “E' un casino, lui è ambiguo, Grande Fratello fa entrare qualcuno perché mi devo assolutamente distrarre”. E il figlio di Alba Parietti? Il ... Leggi su iltempo (Di giovedì 22 ottobre 2020) Tommasoè il concorrente più forte mai visto in cinque edizioni del Grande Fratello Vip per la capacità di creare dinamiche trash dal nulla, per l'abilità di provocare e per la velocità di pensiero nello smascherare i coinquilini. Molti vip non lo sopportano ma fanno buon viso a cattivo gioco perché piace molto al pubblico e perché è un trascinatore nato. Dal suo canto, Tommaso ha stretto un rapporto sincero con Stefania Orlando e le Rutas. Con il passare dei giorni, a loro si è aggiunto Francescosembra aver preso una bella cotta a giudicare da quanto confidato a Stefania e Maria Teresa: “E' un casino, lui è ambiguo, Grande Fratello fa entrare qualcuno perché mi devo assolutamente distrarre”. E il figlio di Alba Parietti? Il ...

