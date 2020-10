Dall'1 gennaio il Regno Unito bandirà i cittadini Ue condannati (anche per reati minori) (Di giovedì 22 ottobre 2020) “Il Regno Unito sarà più sicuro grazie a controlli alle frontiere più rigidi e imparziali. In questo modo i criminali stranieri, indipendentemente Dalla nazionalità, saranno tutti soggetti alle stesse regole”. Parola di Priti Patel, ministro dell’Interno inglese. Ha annunciato così la decisione, passata oggi al vaglio del Parlamento, di introdurre il respingimento dei cittadini dell’Unione europea che abbiano avuto condanne. anche per reati minori. anche a pene non detentive. Una norma che avrà valore a partire Dall′1 gennaio 2021, dal giorno, cioè, in cui finirà il periodo di transizione post Brexit e la Gran Bretagna non farà ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 22 ottobre 2020) “Ilsarà più sicuro grazie a controlli alle frontiere più rigidi e imparziali. In questo modo i criminali stranieri, indipendentementea nazionalità, saranno tutti soggetti alle stesse regole”. Parola di Priti Patel, ministro dell’Interno inglese. Ha annunciato così la decisione, passata oggi al vaglio del Parlamento, di introdurre il respingimento deidell’Unione europea che abbiano avuto condanne.pera pene non detentive. Una norma che avrà valore a partire′12021, dal giorno, cioè, in cui finirà il periodo di transizione post Brexit e la Gran Bretagna non farà ...

