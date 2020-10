Crisi non frena ascesa del Gnl, Assogasliquidi “Settore strategico” (Di giovedì 22 ottobre 2020) VERONA (ITALPRESS) – Definito da molti “il carburante del futuro” e già utilizzato soprattutto nel settore dell'autotrasporto pesante, grazie al suo ridotto impatto ambientale, il Gnl può rivestire un ruolo sempre più importante per il futuro del nostro Paese. Se ne è parlato nel corso di un convegno alla Fiera Oil&Nonoil di Verona. Un settore, quello del Gnl, che vede l'Italia leader in Europa a livello di numero di impianti, con ben 81 distributori rispetto ai 60 della Spagna. “Nonostante il periodo che il nostro Paese ha attraversato nei mesi più difficili del lockdown, l'andamento del settore del Gnl ha subito una battuta d'arresto, ma non ha ridotto i volumi. Inoltre le imprese impegnate nella catena di creazione delle infrastrutture di stoccaggio, così come di quelle della rete di distribuzione, hanno continuato ... Leggi su iltempo (Di giovedì 22 ottobre 2020) VERONA (ITALPRESS) – Definito da molti “il carburante del futuro” e già utilizzato soprattutto nel settore dell'autotrasporto pesante, grazie al suo ridotto impatto ambientale, il Gnl può rivestire un ruolo sempre più importante per il futuro del nostro Paese. Se ne è parlato nel corso di un convegno alla Fiera Oil&Nonoil di Verona. Un settore, quello del Gnl, che vede l'Italia leader in Europa a livello di numero di impianti, con ben 81 distributori rispetto ai 60 della Spagna. “Nonostante il periodo che il nostro Paese ha attraversato nei mesi più difficili del lockdown, l'andamento del settore del Gnl ha subito una battuta d'arresto, ma non ha ridotto i volumi. Inoltre le imprese impegnate nella catena di creazione delle infrastrutture di stoccaggio, così come di quelle della rete di distribuzione, hanno continuato ...

M5S_Europa : Al @Europarl_IT il @Mov5Stelle è sempre stato coerente sul #Mes. Fin da principio abbiamo sostenuto la sua dannosit… - M5S_Europa : La delegazione del #M5S al @Europarl_IT è sempre stata coerente sul #Mes. Fin da principio abbiamo sostenuto la sua… - fffitalia : Nel mezzo di una crisi climatica e ecologica l'UE sta per buttare via quasi 400 mld in una politica agricola (la nu… - Nisrin_AO : Crisi durante lo studio un pomeriggio intero a non saper dire sto termine sono stanca da oggi lo chiamo cervello sp… - _louiscuddles_ : @annaxloueh SIMONE PACIELLO HA UNA CRISI D'IDENTITÀ, OGGI SIAMO FINALMENTE TORNATI CON UN NUOVISSIMO VIDEO ANCHE PE… -

Ultime Notizie dalla rete : Crisi non Confindustria Taranto: "Aree di crisi, non si abbassi la guardia" Corriere di Taranto Crisi non frena ascesa del Gnl, Assogasliquidi “Settore strategico”

“Nonostante il periodo che il nostro Paese ha attraversato nei mesi più difficili del lockdown, l’andamento del settore del Gnl ha subito una battuta d’arresto, ma non ha ridotto i volumi. Inoltre le ...

Roberto Fiore vs. Papa Francesco: “Quanto ha detto sulle unioni gay è inaccettabile”

Cattoestremisti/fascisti sull’orlo di una crisi di nervi. Dopo Simone Pillon e Mario Adinolfi ... attaccando a testa bassa il Pontefice: “Il popolo cattolico non può accettare quanto detto da ...

“Nonostante il periodo che il nostro Paese ha attraversato nei mesi più difficili del lockdown, l’andamento del settore del Gnl ha subito una battuta d’arresto, ma non ha ridotto i volumi. Inoltre le ...Cattoestremisti/fascisti sull’orlo di una crisi di nervi. Dopo Simone Pillon e Mario Adinolfi ... attaccando a testa bassa il Pontefice: “Il popolo cattolico non può accettare quanto detto da ...