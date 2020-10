Covid, record di casi, appello di Conte: ipotesi lockdown di due settimane (Di giovedì 22 ottobre 2020) «L?Italia oggi è in una situazione diversa da marzo». Le scelte compiute nei mesi scorsi «ci consentono al momento, di evitare chiusure generalizzate e diffuse su tutto... Leggi su ilmattino (Di giovedì 22 ottobre 2020) «L?Italia oggi è in una situazione diversa da marzo». Le scelte compiute nei mesi scorsi «ci consentono al momento, di evitare chiusure generalizzate e diffuse su tutto...

Covid, record di casi, appello di Conte: ipotesi lockdown di 2 settimane Il Messaggero Covid: Croazia, nuovo record di contagi con 1.563 casi in 24 ore

Zagabria, 22 ott 10:54 - (Agenzia Nova) - La Croazia ha segnato un nuovo record di contagi dall'inizio della pandemia con 1.563 casi nelle ultime 24 ore. Secondo quanto riferisce l'emittente "N1", i ...

Le autorità sanitarie dell’Argentina hanno annunciato che nelle ultime 24 ore è stato registrato un nuovo record di contagi da Covid-19 dallo scorso marzo, con 18’326 casi che hanno portato il totale ...

