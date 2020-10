Continuano a salire i contagi, oggi oltre 16 mila positivi (Di giovedì 22 ottobre 2020) Continua a salire la curva dei nuovi casi di Covid, oltre 16 mila positivi: secondo l’ultimo aggiornamento del ministero della Salute, nelle ultime 24 ore se ne sono registrati 16.079 in più (ieri erano stati +15.199) su un totale di 170.392 tamponi (ieri erano stati 177.848). In ben sei regioni si sono registrati più di mille nuovi casi: Lombardia (4.125), Piemonte (1.550), Campania (1,541), Veneto (1.325), Lazio (1.251) e Toscana (1.145). Cresce anche la pressione sulle strutture ospedaliere: i ricoverati in terapia intensiva sono ad oggi 992 (+66 rispetto a ieri), quelli ricoverati con sintomi 9.694 (+637). In isolamento domiciliare ci sono 158.616 pazienti (+13.157). Il numero complessivo dei casi di Covid con oggi è salito a 465.726. Gli ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 22 ottobre 2020) Continua ala curva dei nuovi casi di Covid,16: secondo l’ultimo aggiornamento del ministero della Salute, nelle ultime 24 ore se ne sono registrati 16.079 in più (ieri erano stati +15.199) su un totale di 170.392 tamponi (ieri erano stati 177.848). In ben sei regioni si sono registrati più di mille nuovi casi: Lombardia (4.125), Piemonte (1.550), Campania (1,541), Veneto (1.325), Lazio (1.251) e Toscana (1.145). Cresce anche la pressione sulle strutture ospedaliere: i ricoverati in terapia intensiva sono ad992 (+66 rispetto a ieri), quelli ricoverati con sintomi 9.694 (+637). In isolamento domiciliare ci sono 158.616 pazienti (+13.157). Il numero complessivo dei casi di Covid conè salito a 465.726. Gli ...

Continuano a salire i 'numeri' del coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore si registrano 16.079 nuovi casi su un totale di 170.392 tamponi, ieri erano stati 15.199 su 177.848 test, e 136 morti,

